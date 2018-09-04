روحاني: سنصدر النفط الإيراني من موانئ خارج الخليج العربي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إنه من المهم جدًا له أن يتم تصدير كميات مهمة من النفط الإيراني من موانئ خارج الخليج العربي.

وأضاف أنه “وجه وزير النفط بيجن نامدار زنغنه بهذا الأمر؛ للتصدير عبر ميناء جاسك في محافظة هرمزغان جنوب إيران“.

وأوضح روحاني، خلال افتتاحه عددًا من المشاريع البتروكيميائية في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر: “قد يكون الأمر أصعب اليوم، لكن علينا جلب الاستثمارات الأجنبية”،

وقال: “يلزمنا استيراد القليل من البنزين وسنصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي قريبًا”.

واتهم الرئيس الإيراني من وصفهم بـ”الأعداء” بأنهم “لا يريدون إيران عزيزة سيدة على نفسها، ومستقلة ومؤثرة في المنطقة والعالم”.

وقال: “العدو يريد العودة إلى إيران كما كان الوضع قبل الثورة الإسلامية، وهذا هدف لا يمكن تحقيقه أبدًا”.

واختتم الرئيس روحاني حديثه بالقول: إن “إيران تواجه اليوم حربًا اقتصادية ونفسية، لكننا نعتمد على أنفسنا في توفير معظم الحاجات وهذه نعمة إلهية”.