برلمانية إيرانية تدعو لاستفتاء شعبي على شرعية مجلس خبراء القيادة

دعت النائب بالبرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، بروانه سلحشور، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء استفتاء شعبي على شرعية مجلس خبراء القيادة، المكون من 86 من رجال الدين، يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

وقالت سلحشور، في مداخلة لها بجلسة البرلمان الإيراني، إن “ما تقوم به لا يروق للكثير من النواب، وسوف يعرضها للانتقاد والإهانة، لكنني سأقول الحق كوني ممثلة عن شريحة من الشعب”.

وأضافت أنه ” إزاء المسؤولية التي تقع على عاتقي نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، فإن الخروج من الوضع الحالي يكون بإجراء استفتاء شعبي على شرعية مجلس خبراء القيادة”.

وحثت سلحشور المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره أعلى سلطة في البلاد، على وضع خطط؛ لحل التحديات الحالية ورفع الإجراءات التعسفية ضد المنتقدين والمعارضين للنظام.

وقالت: “كفى لسياسة تكميم الأفواه، فإن الوضع الذي تمر به إيران لم يعد يتحمل أكثر مما هو اليوم”، متسائلة عن “دور مجلس خبراء القيادة في إيران”.

وفي جزء من خطابها، دعت بروانه سلحشور إلى إخراج المؤسسة العسكرية من داخل المدن، وقالت إن “المؤسسات العسكرية يجب أن تقوم بواجباتها في المواقع العسكرية، وليس في داخل المدن”.