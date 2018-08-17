النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بفعل مخاوف تجارية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه لانخفاض أسبوعي آخر، في الوقت الذي زادت فيه المخاوف من أن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، قد يؤثران سلبًا على الطلب على المنتجات البترولية.

وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتًا إلى 72.09 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا إلى 65.82 دولار للبرميل.

ومازال برنت يتجه صوب التراجع 1% الأسبوع الجاري، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، في غضون ذلك يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز 2%.

ويقول تجار ومحللون، إن العائق الأكبر للأسعار هو زيادة قتامة التوقعات الاقتصادية على خلفية توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف عملات الأسواق الناشئة، ما يضغط على النمو واستهلاك الوقود.

وقال بنك دي.بي.إس السنغافوري، إن بيانات صينية تظهر “انخفاضًا مضطردًا” في النشاط وإن “الاقتصاد يواجه عوامل معاكسة إضافية بسبب تزايد التوترات التجارية”.

ومن جانبه يقول بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه، إن ضعف الليرة التركية سيقيد المزيد من النمو في الطلب على البنزين والديزل العام الجاري.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الطلب يتباطأ، يبدو أن المعروض يرتفع، وهو ما يعرقل الأسواق أكثر.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية الأسبوع الجاري، زيادة كبيرة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مع ارتفاع الإنتاج أيضًا.