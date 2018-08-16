هل اعتزل دوليًا؟.. ميسي يغيب عن مباراتي الأرجنتين الوديتين في الولايات المتحدة

قال مصدر في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لرويترز اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي قائد المنتخب قرر عدم المشاركة في مباراتين وديتين في الولايات المتحدة.

وأشار المصدر -الذي أكد تقارير وسائل الإعلام الأرجنتينية- إلى أن مهاجم برشلونة سيغيب عن مباراتي غواتيمالا وكولومبيا وربما أكثر من ذلك.

وأضاف المصدر “لا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك لكن في الوقت الحالي أبلغ (ميسي) الطاقم التدريبي أنه لن يكون ضمن التشكيلة”.

وأوضحت التقارير أن ميسي ما زال محبطًا من أداء الارجنتين السيّئ في كأس العالم، حيث ودعت البطولة من دور الستة عشر أمام فرنسا التي توجت باللقب.

ولن يسافر إلى لوس أنجليس في السابع من سبتمبر/ أيلول لمواجهة جواتيمالا أو نيوجيرزي لمقابلة كولومبيا بعد ذلك بأربعة أيام.

وسيعلن ليونيل سكالوني المدرب المؤقت التشكيلة يوم الاثنين المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها ميسي عدم الانضمام للمنتخب.

إذ كان اعتزل بعد هزيمة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أمريكا 2016 والتي كانت الخسارة الثالثة في نهائي بطولة كبيرة في ثلاث سنوات، لكنه تراجع عن قراره بعد ذلك بشهرين.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني أن يكرر اللاعب البالغ عمره 31 عامًا ذلك بعد فترة راحة قصيرة ويأملون في تشجيع عودة أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى صفوف المنتخب.

وقال المصدر لرويترز “باب المنتخب ما زال مفتوحًا أمامه”.

وستلعب الأرجنتين أربع مباريات ودية في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وستكون البطولة المقبلة هي كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل في 2019.

ولم تفز بطلة العالم مرتين بلقب كبير منذ حَصْد كأس كوبا أمريكا في 1993.