نادي برشلونة يتوج بلقب “خوان غامبر” بثلاثية في شباك بوكا جونيورز (فيديو)

اجتاز فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثية نظيفة في كأس خوان جامبر الودية لكرة القدم، التي جرت بين الفريقين استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريق الكتالوني الذي بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 18 عن طريق البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وأضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه برشلونة عن تسجيل المزيد من الأهداف، كثف لاعبو بوكا جونيورز من هجماتهم في محاولة لتقليص النتيجة.

وجاءت الدقيقة 67 لينجح البرازيلي رافينيا الكانتارا في إحراز الهدف الثالث لبرشلونة، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الكتالوني.