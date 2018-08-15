مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. 4 أمور يجب أن تعرفها عن السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب “لي كوك ارينا” في أستونيا الذي يستضيف مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عملاقي الكرة الإسبانية في مواجهة مثيرة.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بينما حصد أتلتيكو مدريد لقب الدوري الأوروبي أو يوروبا ليج.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة السوبر الأوروبي بين عملاقي مدريد..

بداية مشوار لوبتيجي

يبدأ ريال مدريد مشوار مديره الفني الإسباني جولين لوبتيجي بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عقب فترة دامت أكثر من موسمين ونصف الموسم.

واختار زيزو الرحيل بعد نجاحات مميزة في المرحلة الماضية وحصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بجانب أنه فاز بلقب السوبر الأوروبي مرتين من قبل.

وتولى جولين لوبتيجي مهمة قيادة ريال مدريد بعد رحيل زيدان في الفترة الماضية، ويسعى لوبتيجي لتحقيق إنجاز في بداية عهده مع الريال من خلال حصد لقب السوبر الأوروبي ليكون ضربة بداية قوية لمشواره.

سيميوني وفك النحس

يسعى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لفك النحس أمام ريال مدريد بعد أن خسر أمام الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ويأمل سيميوني أن يحصد لقب السوبر الأوروبي ويسعى لتحقيق الفوز خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعدما اختار المدرب الأرجنتيني الاستمرار في منصبه واستكمال مشواره مع الروخي بلانكوس.

ريال مدريد بعد رونالدو

يترقب جمهور نادي ريال مدريد بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة أثارت ردود فعل واسعة خاصة أن رونالدو ظل النجم الأول في تشكيلة الملكي على مدار 9 أعوام متتالية.

ولم يدعم الريال هجومه سوى بضم البرازيلي فيسنيوس جونيور، وينتظر جمهور الفريق الملكي ظهور الهجوم بثوبه الجديد، والأقرب أن يعتمد لوبتيجي على المثلث ماركو أسينسيو وجاريث بيل وكريم بنزيمة في الخط الأمامي.

ويبدو دور غاريث بيل مهمًا لقيادة الملكي بعد أن طال انتظاره فرصة نجم الشباك في تشكيلة الريال ليبقى الرهان على النجم الويلزي مهمًا بالنسبة للفريق الملكي وجماهيره.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لإرم نيوز إن جاريث بيل سيكون له دور مهم من أجل قيادة هجوم الريال بصورة فعالة والاعتماد على سرعاته وخبراته بصورة مميزة.

وأضاف: “ريال مدريد سيواجه مشكلة في أول ظهور مع لوبتيجي وهي إجهاد النجوم الذين شاركوا في المونديال سواء لوكا مودريتش أو مارسيلو أو توني كروس أو سيرجيو راموس لأنها عناصر تشارك لمدة 3 مواسم بدون راحة مع النادي”.

كتيبة الروخي بلانكوس

يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز باللقب وإسقاط ريال مدريد، ويعتمد المدرب دييجو سيميوني على تشكيلة تضم العديد من النجوم المميزين والمنسجمين منذ فترة في تشكيلة الفريق.

ويعتمد سيميوني على خبرة الحارس يان أوبلاك وأيضًا ثنائي الدفاع القدير خوسيه خيمينيز ودييجو جودين مع خوان فران وفيليبي لويس.

ويراهن أتلتيكو على تألق ثنائي الوسط توماس وكوكي بجانب الوافد الجديد جيلسون مارتينيز وسنتياجو أرياس مع ثنائي الهجوم المميز دييجو كوستا وأنطوان جريزمان.