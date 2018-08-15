قبل مباراة السوبر الأوروبي.. تشكيلة أتلتيكو مدريد أغلى من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ (إنفوغرافيك)

ربما لا يزال ريال مدريد يحقق أرباحًا أكبر بكثير من أتلتيكو مدريد، لكن فريق المدير الفني دييغو سيميوني للموسم الجديد قيمته السوقية أكثر من فريق جولين لوبتيغي لأول مرة في التاريخ.

ويلتقي الفريقان في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، في تالين عاصمة إستونيا على لقب السوبر الأوروبي الذي يجمع بين بطل دوري الأبطال (ريال مدريد) وبطل الدوري الأوروبي (أتلتيكو).

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بيانًا تفصيليًا مصورًا (إنفوغرافيك) يوضح قيمة تشكيلة الفريقين على مدار السنوات التسع الماضي، حيث كانت قيمة لاعبي أتلتيكو موسم 2010/2011 بقيادة المدرب كيكي فلوريس تساوي 205.8 مليون يورو مقارنة بقيمة 487 مليون يورو في فريق البرتغالي جوزيه مورينيو.

حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015/16 عندما التقى الفريقان كانت قيمة ريال مدريد أكثر من ذلك بكثير وبلغت 761.6 مليون يورو مقابل 325.2 مليون يورو.

لكن الأمور بدأت تتغير حيث تعاقد أتلتيكو مع لاعبين شبان ومن ذوي القيمة السوقية المرتفعة وأصبح ما لديه من لاعبين حاليًا يحملون قيمة سوقية أكبر من نظرائهم في ريال مدريد مثل أنطوان غريزمان ودييغو كوستا والوافد الجديد الفرنسي توماس ليمار.

في الوقت نفسه، خسر ريال مدريد هدافه التاريخي وأغلى لاعبيه كريستيانو رونالدو ليصبح قيمة أتلتيكو قبل السوبر الأوروبي الليلة بين الفريقين في تالين في إستونيا 858 مليون يورو مقارنة بـ775.7 مليون يورو للنادي الملكي.

واستخدمت صحيفة “ماركا” موقع (ترانسفيرماركت) المتخصص في أسعار اللاعبين لتحديد أسعار لاعبي الفريقين وتقرير “ديلويت” لتحديد دخل اللاعبين مع استخدام أحد الأسعار في يونيو/حزيران الماضي.