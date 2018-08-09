انخفاض طفيف في أسعار النفط مع تصاعد التوترات التجارية

شهدت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا، الخميس، موسعة خسائرها من الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول، وهو ما يلقي شكوكًا على التوقعات للطلب على الخام.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 21 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 72.07 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي 13 سنتًا لتغلق عند 66.81 دولار.

وهبط الخامان القياسيان كلاهما أكثر من 3 % في جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية انخفاضًا أقل من المتوقع في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وزيادة مفاجئة قدرها 2.9 مليون برميل في مخزونات البنزين.

كما تأثرت السوق سلبًا أيضًا بمخاوف من أن النزاعات التجارية، وخصوصًا بين الولايات المتحدة والصين، ستكبح الطلب على النفط.

ويخشى المستثمرون من أن أي تباطؤ للنمو في أكبر اقتصادين في العالم سيقلص الطلب على السلع الأولية.