“سوناطراك” الجزائرية تبحث الشراكة مع شركات أجنبية لتجارة النفط والغاز

تُجري شركة الطاقة الوطنية الجزائرية “سوناطراك” محادثات مع 14 شركة عالمية بشأن مشروع مشترك لتجارة منتجات النفط والغاز، وفق ما أعلن رئيس الشركة التنفيذي عبد المؤمن ولد قدور.

وكانت تقارير أشارت إلى أن من بين الشركاء الذين أجروا محادثات مع “سوناطراك” خلال الأسابيع الأخيرة: “بي.بي”، و”توتال”، و”رويال داتش شل”، و”شيفرون”، و”ريبسول”، و”فيتول”.

وكانت “سوناطراك” قد توصلت إلى اتفاق لشراء مصفاة “أوجوستا” البالغة طاقتها 175 ألف برميل يوميًا في “صقلية” من “إكسون موبيل”.

وتتحرك شركة الطاقة الوطنية الجزائرية لإقامة مشروع لتخفيف عبء فاتورة وارداتها الباهظة من الوقود التي زادت لثلاثة أمثالها في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار، بحسب رويترز.

وقال ولد قدور: سوناطراك تلقّت طلبًا من إكسون موبيل للعمل معًا في البتروكيماويات”، مضيفًا:”يريدون العمل معنا في البتروكيماويات، وهذا نبأ طيب لأنه يعني أن سوناطراك أصبحت جذابة أكثر”.