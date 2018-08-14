واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران تنخفض 43.5% على أساس سنوي في يوليو

أظهرت بيانات مبدئية من خدمات الجمارك الكورية، أن كوريا الجنوبية استوردت 788 ألفًا و651 طنًا من النفط الخام من إيران في تموز/ يوليو، بانخفاض نسبته 43.5% على أساس سنوي.

ويعادل هذا 5.8 مليون برميل وفقًا لحسابات رويترز.

واستوردت خامس أكبر مشتر للخام في العالم، كمية إجمالية بلغت 12.9 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12.4 مليون طن قبل عام بحسب البيانات.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة، البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية، هي معيار القطاع لواردات كوريا الجنوبية من النفط.