كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة حربية صينية

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إنها أمرت بالإقلاع الفوري لمقاتلات عسكرية، لاعتراض طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، إن الطائرة الصينية أمضت أكثر من أربع ساعات في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكوري الجنوبي، بعد أن حلقت بالقرب من صخرة مغمورة في المنطقة التي تسيطر عليها سول وتطالب بها بكين.

وأضافت هيئة الأركان، أن القوات الجوية لكوريا الجنوبية أرسلت أكثر من مقاتلة، لتتبع المقاتلة الصينية وتوجيه التحذيرات للمغادرة.

ولا تعتبر مناطق تحديد الهوية للدفاع الجوي اتفاقات ملزمة قانونًا بموجب معاهدات دولية، لكن سول مددت المنطقة الخاصة بها في 2013 لتتداخل جزئيًا مع منطقة أعلنتها الصين مؤخرًا.