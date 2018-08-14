جورجيا تغلق حسابات مصرفية إيرانية

أغلق عدد من المصارف في جورجيا، حسابات مصرفية لإيرانيين بسبب عدم التزام طهران بقوانين مكافحة غسيل الأموال، وفق ما نقلته قناة “إیران اینترنشنال” التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت القناة في تقرير لها نشرته، عبر موقعها الرسمي، أنه “في الآونة الأخيرة، أغلقت الحكومة الجورجية حسابات مصرفية دولية للعديد من المواطنين الإيرانيين في جورجيا”، مضيفة أن “العديد من الإيرانيين أبلغوها بأن جورجيا أغلقت مؤخرًا حسابتهم المصرفية”.

ووفقًا لمواطنين إيرانيين في جورجيا، فإن “حساباتهم الداخلية نشطة فقط في التجارة الداخلية، إلا أن حسابات آخرى تم أغلقها بشكل كامل بسبب عدم التزام إيران بقوانين مكافحة غسيل الأموال”.

وفي ذات السياق، قالت رئيس غرفة التجارة الإيرانية الجورجية، فاطمة مقيمي، إنها ستبحث هذا الأمر مع السلطات الجورجية لرفع العقبات التي يواجها الإيرانيون في هذا البلد.

وقال أحد الطلاب الجامعيين الإيرانيين وهو يدرس في جورجيا إنه “لم يعد قادرًا على استخدام البطاقة الذكية والحسابات المصرفية في جورجيا لدفع أجور الجامعة، بل أصبح ومعه عدد من زملائه يدفع الأجور بشكل يدوي”.