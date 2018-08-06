مصر تعلن عن معدلات إنتاج “هائلة” في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي

أعلن وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، يوم الاثنين، عن ارتفاع معدلات إنتاج حقل “ظهر” أحد أكبر حقول الغاز في العالم، إلى معدلات “كبيرة للغاية”.

وأشار الملا على هامش زيارة ميدانية للحقل، إلى ارتفاع الإنتاج ليصل إلى مليار و750 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية الشهر الجاري، وإلى ملياري قدم مكعبة قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وهي معدلات وصفها بـ”الهائلة” في وقت قياسي، إذ تقترب من المستهدف النهائي لإنتاج الحقل البالغ 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وأضاف الوزير المصري، أن الشركات المنفذة للمشروع تجري -حاليًا- تجارب لوحدتي إنتاج جديدتين، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج بهذه الوتيرة ستحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الجاري.

وكانت شركة “إيني” المنفذة للمشروع قالت في بيان لها سابقًا “إنها جمعت 50 مليون يورو مقدَّم إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية، من المخطط توجيهها لتمويل النفقات الرأسمالية لحقل ظُهر”.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط؛ من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” عن اكتشاف “حقل ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كيلومتر مربع من مساحة الامتياز.