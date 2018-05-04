مصر تكشف تفاصيل إنتاج أحدث حقول الغاز بالصحراء الغربية (فيديو)

أعلنت وزارة البترول المصرية، تفاصيل أحدث أضخم اكتشافتها البترولية بالصحراء الغربية، بعد ساعات من إعلان شركة “إيني” الإيطالية عن تسجيلها اكتشافًا بتروليًا جديدًا (حقل فاغور) في منطقة بالقرب من شمال واحة سيوة بالصحراء الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، إن الإنتاج المبدئي للحقل يبلغ نحو 2300 برميل يوميًا من الزيت الخام بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى حوالي 400 ألف قدم مكعب يوميًا من الغاز المصاحب.

وأشار عبد العزيز في تصريحات لفضائية “LTC”، إلى أن عمق الحقل المكتشف يبلغ 5090 مترًا، لافتًا إلى أنّ اتفاقيات الغاز الخام تنص على أن حصة مصر 70% من حجم الإنتاج والشريك الأجنبي 30%.

وأضاف أن العديد من الشركات العالمية تتقدم للتنافس على الصحراء الغربية التي تعتبر منطقة واعدة للبحث عن الطاقة في مصر.

وكان وزير البترول المصري المهندس طارق الملا أعلن مؤخرًا أن ارتفاع إنتاج بلاده من النفط الخام إلى 657 ألف برميل يوميًا، بنسبة زيادة تصل إلى نحو 4.3% عن مستوى العام الماضي، وذلك في وقت تحاول فيه مصر زيادة إنتاجها من أجل الوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.

وفيما أطلقت مصر مؤخرًا مرونة في العقود مع شركات التنقيب لتحفيز المستثمرين التي كان لها أثر مباشر لزيادة الاتفاقات النفطية، فإن شركات أجنبية عديدة تسيطر على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها “بي.بي” و”بي.جي” البريطانيتان و”ايني” الإيطالية.

وعقدت مصر مؤخرًا عدة شراكات مع شركات عالمية متخصصة في التنقيب عن النفط كان آخرها مع شركة “ديا” الألمانية باستثمارات تقدر بـ500 مليون دولار لتنمية حقول نفط في مصر.

وتقع الاحتياطيات النفطية بمصر في خليج السويس ودلتا النيل والصحراء الشرقية، ومعظم الاكتشافات الجديدة تقع بحريًا في البحر الأبيض المتوسط أو بريًا في الصحراء الغربية.

ونجحت شركة “إيني” في اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز.