النفط صوب أعلى مستوياته في 42 شهرًا

قفزت أسعار النفط في تداولات الاثنين، صوب أعلى مستوياتها منذ نحو 42 شهراً مدعومة بالمخاوف المتعلقة باحتمالات فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران بشأن الاتفاق النووي.

وتأتي مكاسب الخام، على الرغم من ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية، إذ أظهرت بيانات شركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز” زيادة المنصات خلال الأسبوع الماضي بتسع لتصل إلى 834 منصة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1 % أو ما يعادل 75 سنتاً إلى 75.62 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.98 % أو ما يعادل 68 سنتاً إلى 70.40 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

يقول مراقبون، إن مكاسب الخام جاءت على وقع استمرار شح الإمدادات العالمية، في حين تنتظر السوق أنباء من واشنطن، بشأن عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران.