استقرار أسعار النفط قبيل قرار أمريكي بفرض عقوبات على إيران

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة وسط بواعث قلق في السوق بشأن المخاطر الجيوسياسية المحتملة، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 15 سنتًا عند 68.28 دولار للبرميل. ويتجه الخام للصعود 0.3% للأسبوع بأكمله.

وسجلت عقود خام برنت 73.37 دولار للبرميل متراجعة 25 سنتًا بما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق بعد أن لامست 73.80 دولار في المعاملات الصباحية المكبرة. وتتجه عقود برنت تسليم يوليو/ تموز لتراجع أسبوعي 0.5%.

وكان وزير الخارجية الإيراني قال أمس الخميس: إن “المطالب الأمريكية بتغيير الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترامب للأوروبيين من أجل إصلاح الاتفاق”.

وقال مدير أبحاث الخام لدى قوتاي جونان للعقود الآجلة، وانغ شياو: “أسعار النفط الحالية تتضمن علاوة سعرية بسبب أوجه عدم التيقن المتعلقة بإيران. المستثمرون متخوفون بشأن الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفًا صارمًا في ردها على الولايات المتحدة”.