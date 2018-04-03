النفط يرتفع مع تعافي الأسهم الأمريكية وبرنت دون 70 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية، وتعافٍ فني للخام بعد أن سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية في نحو عام، لكن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لا تزال دون 70 دولارًا للبرميل.

وزادت عقود برنت 48 سنتًا أو 0.7 % لتبلغ عند التسوية 68.12 دولار للبرميل، بعدما هبطت حوالي 4% أمس الإثنين، في أكبر تراجع لها منذ حزيران/يونيو الماضي.

وصعد خام برنت فوق 71 دولارًا الأسبوع الماضي، مقتربًا من أعلى مستوياته العام الجاري.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا أو 0.8 % ليغلق عند 63.51 دولار للبرميل.

وقال محلل شؤون النفط لدى تيشي كابيتال أدفيسورز، جون ماكالوزو: “لا يوجد في الواقع أي عوامل تحفز على صعود الخام اليوم”، مضيفًا أن المكاسب ترجع لأسباب من بينها تعافٍ فني من خسائر الإثنين، إضافة إلى تعافي سوق الأسهم.

وتنتظر سوق النفط أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، بينما ستنشر الحكومة الأمريكية بياناتها غدًا الأربعاء.