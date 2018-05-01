ارتفاع النفط مع عودة التوترات بشأن إيران والاتفاق النووي

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الثلاثاء، مع عودة التوترات الجيوسياسية المتعلقة باحتمالات فرض عقوبات أمريكية على إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن “إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي”، موضحًا أن بلاده زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس المعلومات التي كشف عنها “نتنياهو” بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم تموز/ يوليو المقبل بنسبة 0.23% أو ما يعادل 17 سنتًا إلى 74.86 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم حزيران/ يونيو المقبل بنسبة 0.26% أو ما يعادل 26 سنتًا إلى 68.75 دولارًا للبرميل.

وتأتي مكاسب الخام، رغم إعلان معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري، أمس الاثنين، أن إنتاج الولايات المتحدة من الخام قفز 260 ألف برميل يوميًا إلى 10.26 مليون برميل يوميًا في شباط/فبراير الماضي، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق.