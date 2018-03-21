النفط يقفز بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، ومع استمرار القلق بشأن عرقلة محتملة للإمدادات من الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، انخفاضًا مفاجئًا قدره 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.80 دولار، أو 2.67 بالمئة، إلى 69.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار، أو 2.61 بالمئة، إلى 65.21 دولار للبرميل.