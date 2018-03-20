أسعار النفط ترتفع بفعل توترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من تفاقم هبوط إنتاج فنزويلا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 62.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش مرتفعًا 56 سنتًا، أو ما يعادل 0.9%، عن مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ خام برنت في التعاملات الآجلة 66.61 دولار للبرميل مرتفعًا 56 سنتًا، أو 0.9%.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير استشارات الطاقة في تريفكتا في مذكرة: “التوترات بين السعودية وإيران قدمت شيئًا من الدعم للأسعار”.

كما لقيت الأسواق دعمًا من القلق بشأن تراجع إنتاج فنزويلا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، إن “من الواضح أن إنتاج فنزويلا معرض لتراجع سريع وأن مثل هذا الأمر قد يتسبب في حدوث عجز في الأسواق العالمية”.

وأدت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا إلى انخفاض إنتاج البلاد لأكثر من النصف منذ بداية 2005 ليهبط دون المليوني برميل يوميًا.