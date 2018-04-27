أسعار النفط تنخفض وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات إيران‎

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكن خام برنت احتفظ بجزء كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف من احتمال تجديد عقوبات على إيران على نحو يقلص الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتًا، أو ما يعادل 0.4 %، إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1% يوم الخميس.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، أو ما يعادل 0.3 % إلى 68 دولارًا للبرميل، وزاد العقد 0.2 % في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5 %، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.4 % على أساس أسبوعي.