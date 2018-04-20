ترامب منتقدًا “أوبك”: أسعار النفط المرتفعة لن تكون مقبولة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، الذي قال إنه “مصطنع ولن يكون مقبولًا”، في الوقت الذي بدا فيه أن أسعار الخام تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يقول: “يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدًا على نحو مصطنع، وهذا ليس جيدًا ولن يكون مقبولًا”.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 52 سنتًا عن الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا إلى 67.81 دولار للبرميل.

وكان الخامان مرتفعين قبل تغريدة ترامب.

ولا يمكن للولايات المتحدة التأثير بشكل مشروع على النفط سوى من خلال السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، وهو ما كانت تفعله بين الحين والآخر، وكانت آخر مرة أقدمت فيها على تلك الخطوة العام الماضي؛ بعد العاصفة المدارية هارفي.

وسجل الخامان، يوم أمس الخميس، أعلى مستوياتهما منذُ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل بالترتيب؛ بعد تقلص الإمدادات في السوق وارتفاع الطلب.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن أوبك وحلفاءها ما زالوا بعيدين عن الوصول إلى هدفهم، وإن خفض مخزونات النفط بحاجة إلى الاستمرار.

وبعيدًا عن إدارة “أوبك” للإمدادات، فإن أسعار الخام تلقت أيضًا دعمًا من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران، وهي عضو في المنظمة.

ويخفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ومنتجون من خارجها تقودهم روسيا، الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا منذُ عام 2017، بموجب اتفاق من المقرر أن يسري حتى نهاية العام الجاري.