وزير الطاقة الإماراتي: نحتاج لانضمام المزيد من الدول لاتفاق “أوبك” والمستقلين

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، لصحيفة ألمانية، إن على المزيد من منتجي النفط الانضمام إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين من خارج المنظمة في كبح الإنتاج.

ونقلت صحيفة “هاندلسبلات”، عن المزروعي قوله في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة إن “أعضاء أوبك والمنتجين من خارج المنظمة نفذوا ما يفوق تخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها… لكن يجب علينا أن نضم دولًا أخرى إلى الاتفاق”.

ويخفض أعضاء “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة الإنتاج منذ يناير/ كانون الثاني 2017 لتقليص المخزونات ودعم أسعار النفط.

ويسري الاتفاق حتى نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن يتخذ المشاركون في اجتماع “أوبك” الذي سينعقد في فيينا في يونيو/ حزيران قرارًا بشأن الخطوة التالية.

واليوم تجتمع لجنة وزارية من “أوبك” والمستقلين يُطلق عليها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في جدة بالسعودية.

وقال المزروعي: “سنعلن الجمعة كم انخفضت المخزونات، التي كانت فوق متوسط 5 سنوات بكثير، وكيف ستمضي أوبك والمنتجون من خارج المنظمة قدمًا بشأن إنتاج النفط”.

كما جدد الدعوة إلى زيادة الاستثمار في القطاع لمواكبة ارتفاع الطلب.

وقال إن “قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات، وليس مئات الملايين التي نراها حاليًا”.