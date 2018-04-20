كومي في مذكراته: ترامب كان قلقًا من التسريبات

قال جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) في مذكرات تسرد محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، إن ترامب تحدث مرارًا عن قلقه من مزاعم مشينة في ملف للمخابرات والحاجة لضمان الولاء واستبعاد من يقومون بتسريب أي معلومات.

وأمس الخميس قدمت وزارة العدل المذكرات إلى ثلاث لجان في مجلس النواب.

وتتضمن المذكرات ملاحظات على اجتماع في برج ترامب في نيويورك في يناير/ كانون الثاني 2017 قبل وقت قصير من تنصيب ترامب.

وتحدث كومي خلال هذا الاجتماع بمفرده مع الرئيس المنتخب عن الملف الذي يشمل تفاصيل عن لقاءات مزعومة بين ترامب وعاهرات في موسكو عام 2013.

وقال ترامب على “تويتر”: “مذكرات جيمس كومي صدرت للتو وتظهر بوضوح أنه لم يكن هناك مؤامرة أو عقبات، كما سرب معلومات سرية، يا للعجب! هل ستستمر مطاردة الساحرات؟”.

كما تصف المذكرات عشاء جمع بين كومي وترامب في البيت الأبيض بعد نحو أسبوع من حفل التنصيب، وقال كومي إن ترامب أبلغه حينها إنه ينتظر منه الولاء.

وأقال ترامب كومي في مايو/ أيار 2017، بينما كان يتولى تحقيقًا في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وعن احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروس.

وكتب كومي مذكراته قبل إقالته التي أدت إلى تعيين روبرت مولر محققًا خاصًا ليواصل التحقيق.