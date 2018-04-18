السعودية تستهدف سعرًا يصل إلى 100 دولار لبرميل النفط‎

قالت مصادر مختصة بصناعة النفط، إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولارًا أو حتى 100 دولار للبرميل، في مؤشر على أن الرياض ستسعى لعدم تغيير اتفاق خفض معروض “أوبك” رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي للاتفاق.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين، قد بدأوا خفض المعروض في يناير/ كانون الثاني 2017 في محاولة لتقليص تخمة المعروض.

ومدد المنتجون الاتفاق حتى ديسمبر/ كانون الأول 2018 وسيعقدون اجتماعًا في يونيو /حزيران لمراجعة السياسة.

وتقترب “أوبك” من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق، والذي يتمثل في خفض مخزونات النفط بالدول الصناعية إلى متوسط 5 سنوات. لكن لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن السعودية أو حلفاءها يرغبون في تهدئة وتيرة خفض المعروض.

وعلى مدى العام المنصرم، ظهرت السعودية كداعم رئيس لإجراءات تعزيز الأسعار في تحول عن موقفها الأكثر توسطًا في السنوات السابقة. والآن تريد إيران، التي كانت يومًا من المتشددين بشأن الأسعار داخل “أوبك“، أسعارًا أقل عما تريدها السعودية.

وتربط مصادر بالقطاع هذا التحول في الموقف السعودي برغبة المملكة في دعم تقييم شركة النفط الوطنية “أرامكو” قبيل البيع المزمع لحصة أقلية من خلال طرح عام أولي.