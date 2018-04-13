تقرير: أوبك على وشك إكمال مهمة إزالة فائض السوق

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، إن منظمة أوبك أوشكت على إكمال مهمتها في تنظيف السوق، من الفائض النفطي المتراكم، الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات.

وأشارت في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، إلى أنه لم يتبق سوى نحو 10% من الفائض في مخزون الدول الصناعية، بعد التزام أوبك والمنتجين الآخرين باتفاق خفض الإنتاج، بهدف دعم الأسعار التي وصلت الآن إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

وقادت أوبك جهود وقف انهيار الأسعار منذ بداية العام الماضي بخفض كبير في إمدادات السوق، لتعويض الزيادة في إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة.

ووصلت أسعار النفط إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل هذا الاسبوع، بعد تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط، نتيجة التهديدات الغربية بمهاجمة سوريا.

وقالت وكالة الطاقة في تقريرها:”بالطبع لن نعلن بالنيابة عن أوبك بأن المهمة استكملت… لكن إذا ما كانت توقعاتنا دقيقة فإنه من المؤكد أنها استكملت تقريبًا.”

وأشارت تقديرات لبلومبرغ إلى أن الفائض في مخزون الدول الصناعية وصل حاليًا إلى نحو 30 مليون برميل يوميًا، مقابل أكثر من300 مليون برميل، عندما بدأت أوبك خفض الإنتاج، ومن المتوقع أن يهبط المخزون بحوالي 600 ألف برميل يوميًا العام الجاري.

وقالت الوكالة: “نتيجة ذلك، فإنه من المتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدرها الوكالة خلال الشهرين القادمين انخفاضًا في المخزون دون المتوسط منذ خمسة أعوام.”

ووفقًا للوكالة، فإن حجم خفض الانتاج في أوبك، زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ يزيد بنحو 60% عن حجم الخفض المعلن عنه وهو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وأضافت بأن انتاج أوبك وصل إلى نحو 31.83 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.