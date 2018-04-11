أمين عام “أوبك”: التزام الأعضاء بتقييد الإمدادات وصل لـ100% في فبراير

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إن مستوى التزام الدول الأعضاء باتفاق تقييد الإمدادات تجاوز الـ100% في شباط/ فبراير، وتوقع ارتفاع مستوى الالتزام أكثر خلال آذار/ مارس.

وأضاف محمد باركيندو أن الشراكة بين “أوبك” والمنتجين من خارجها تحقق نجاحًا، مشيرًا إلى أن بيانات المنظمة تظهر انخفاض مخزونات السوق برًا وبحرًا.

لكنه قال إن المخزونات تظل فوق متوسط 5 سنوات، وإنه مازال هناك ما ينبغي القيام به مشددًا على أن العمل سيستمر في مراقبة السوق وتقييمها وبخاصة أثر إعادة التوازن إلى السوق.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ستواصل اجتماعاتها خلال 2018 من أجل مواصلة تقييم البيانات، وحذّر من أن عودة التوازن إلى السوق لم تقابلها زيادة موازية في الاستثمارات.

وقال باركيندو إن المنظمة تظل متفائلة بأن المخزونات ستنخفض إلى متوسط 5 سنوات؛ ولكنه سيكون تفاؤلًا حذرًا.

وأضاف أنه ينبغي النظر إلى ما هو أبعد من إعادة التوازن إلى السوق واستمرار الشراكة بين “أوبك” والمنتجين من خارجها.