وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط مرشحة للصعود بسبب التوتر بالمنطقة

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تواصل أسعار النفط صعودها نتيجة تزايد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط واستمرار المتمردين الحوثيين في اليمن في إطلاق صواريخ على المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: “في حال استمرت هذه التوترات فإن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها، لأن الأسعار مرتبطة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للصادرات النفطية في العالم”.

وأشار في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، اليوم الخميس، إلى أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أثر على ثقة المستثمرين، لكنه ليس له تأثير مباشر على أسواق النفط في الوقت الحاضر.

وكانت أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013 بعد تزايد حدة التهديدات الغربية بمهاجمة سوريا وتهديد موسكو بأنها سترد على أي هجوم، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية التي تملك ثاني أكبر احتياط نفط في العالم أنها أسقطت مجددًا صاروخًا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران.

وقال بيرول: “في حال استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط فإن ذلك سيكون له تأثير مباشر على أسواق النفط والأسعار.. بالتأكيد سيكون سببًا لدفع الأسعار لأعلى، على الرغم من أن هناك إمدادات كافية للسوق في الوقت الحاضر”.