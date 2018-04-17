إسرائيل تبدأ عمليات الحفر بحقل “لفياثان 3” للغاز في البحر المتوسط

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الحفر بحقل الغاز “لفياثان 3” في البحر المتوسط، انطلقت الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومة حصرية تفيد بأن الشركاء الإسرائيليين في عمليات التنقيب عن الغاز في الحقل المذكور، استأجروا سفينة حفر من شركة الطاقة العملاقة Ensco، مقابل 38 مليون دولار سنويًا.

وتتميز السفينة حسب الصحيفة العبرية، بقدرتها على الحفر في أعماق كبيرة تحت الماء، ويتوقع أن تستمر أعمال الحفر حتى 2020.

وتقع النقطة التي بدأت عمليات الحفر فيها على بعد 120 كيلومترًا غرب مدينة حيفا الساحلية، وعلى عمق ألف و670 مترًا، ويتوقع أن يصل عمق الحفر إلى 4 آلاف و800 متر عن سطح البحر المتوسط.

ومن المخطط أن تواصل السفينة عملها في الحفر بحقول غاز أخرى، بعد الانتهاء من عملية الحفر في حقل “لفياثان 3″، خاصة حقل “لفياثان 7” في مياه المتوسط أيضًا.

ويتوقع أن يباشر حقل “لفياثان 3” إنتاجه بحلول 2019، ويقدر مخزونه بنحو 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتمتلك إسرائيل عددًا من حقول الغاز في مياه المتوسط، ووقعت اتفاقيات تصدير خلال 2017 و2018، مع كل من الأردن ومصر، وتخطط للتصدير إلى أوروبا، عبر قبرص واليونان.