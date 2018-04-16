الكويت تخطط لرفع إنتاج الغاز غير المصاحب إلى 500 مليون قدم يوميًا

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لرفع إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب لنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير على هامش كلمته بمؤتمر “الكويت للنفط والغاز الخامس”، إن قطاع التكرير والبتروكيماويات يستهلك 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في الكويت، في حين أن نسبة 40% المتبقية تستهلك في قطاع توليد الكهرباء.

وحسب الكلمة التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، أوضح الوزير أن بلاده تخطط لإنفاق نحو 34 مليار دينار (112 مليار دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة، تشمل ما يقارب من 70 بالمائة للتوسع في نشاط الاستكشاف والإنتاج داخل وخارج الكويت.

ويستخرج الغاز غير المصاحب، من الحقول التي تحتوي على الغاز فقط ولا يصاحبها نفط.

وتسعى الكويت إلى إنفاق 508 ملايين دولار حتى 2040؛ لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يوميًا بحلول 2040.

وحول اتفاق خفض الإنتاج، قال الرشيدي: “أصبح هناك قبول دولي بأنه بدون اتفاق خفض الإنتاج من قبل (أوبك) والدول من خارجها، ستشهد السوق مزيدًا من التقلبات أو حالة من عدم الاستقرار”.

الوزير الكويتي، لفت إلى أن اتفاق خفض الإنتاج ساعد جنبًا إلى جنب مع تنامي الطلب على النفط في عملية إعادة التوازن الشاملة في أسواق النفط التي نشهدها اليوم.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون أول 2018.

ويقام مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز الخامس، على مدار يومين، ويناقش التوجهات الاستراتيجية التي تدعو إلى الإيفاء باحتياجات النمو المستقبلي في الطلب المحلي على الغاز.