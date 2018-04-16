عقاب شركات الحافلات في غزة وسيلة إسرائيل لوقف مسيرات العودة

فرضت قيادة الارتباط العسكري الإسرائيلي الإثنين، عقوبات على شركات الحافلات بقطاع غزة، بزعم مساعدتها في نقل المتظاهرين إلى الحدود للمشاركة في المظاهرات.

وقال الجنرال يواف مرخاي منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، إن الحكومة بصدد فرض عقوبات على 14 شركة نقل في قطاع غزة، مبينًا أن العقوبات تأتي بعد التحذيرات السابقة للشركات، بعدم المساعدة في نقل المحتجين إلى الحدود.

وأورد مرخاي في بيان أسماء الشركات التي سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، موضحًا أن العقوبات ستكون متعددة ومن ضمنها المنع من العمل في المعابر الحدودية مع إسرائيل.

وكانت سلطات الاحتلال قد عمدت إلى الاتصال بأصحاب شركات الباصات في غزة، لإجبارهم على عدم نقل المواطنين إلى مناطق التجمهر قُبالة الحدود مع إسرائيل، حيث تم تهديدهم بسحب كافة التسهيلات المزعومة لهم، للحد من مشاركة أكبر عدد من المواطنين في مسيرات العودة.

بدورهم، أعرب أصحاب تلك الشركات عن رفضهم للإجراءات والمزاعم الموجهة ضدهم.