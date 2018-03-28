السعودية و”سوفت بنك” يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

وقّع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة صندوق رؤية سوفت بنك، ماسايوشي سون، مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر بالعالم في مجال الطاقة الشمسية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتشكل هذه الاتفاقية إطارًا جديدًا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، إذ بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل -أيضًا- على تصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030.

كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقًا في مبادرة مستقبل الاستثمار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول أيار/مايو 2018، وأن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محليًا وعالميًا.

وبموجب المذكرة يلتزم الطرفان بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر بـ 200 غيغاوات في السعودية وتوزيعها عالميًا، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص عمل في مجال التقنيات المتقدمة.

كما أنه من المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج منها السعودية بتوفير النفط في إنتاج الطاقة في المملكة، وهذا من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم المحروق في النفط، لاسيما وأن الطلب على النفط يتزايد باضطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق.

كما أن هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم بما يقدر بـ 100 ألف وظيفة بالسعودية وزيادة الناتج المحلي بما يقدر بـ12 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى توفير ما يقدر بـ 40 مليار دولار أمريكي سنويًا.