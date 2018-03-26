الطاقة الشمسية تساهم في تدفئة 138 مدرسة حكومية بالأردن

دخل الدفء إلى قرابة 138 مدرسة حكومية في الأردن، خلال موسم الشتاء الحالي، من مولدات تعتمد على مصادر بديلة للطاقة، بعيدًا عن المصادر التقليدية.

وتم اختيار المدارس، التي ستتبعها مئات أخرى خلال السنوات اللاحقة، ضمن المناطق الأكثر بردًا في المملكة، إضافة إلى مناطق في الأغوار، غرب المملكة.

مشروع المدارس المطبق، يأتي ضمن استراتيجية حكومية في قطاع الطاقة، من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ومبادرة أطلقها الملك عبد الله الثاني لتدفئة المدراس الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية.

المبادرة التي بدأ الصندوق بتنفيذها العام الماضي ستساعد وزارة التربية والتعليم على توفير فاتورة الكهرباء، البالغة سنويًا 15 مليون دينار (21.1 مليون دولار).

وكانت الحكومة الأردنية، وضعت استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، إلى 20% بحلول 2020 .

وقال رسمي حمزة، المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، إن الصندوق نجح في تدفئة 138 مدرسة ضمن المناطق الأكثر برودة إلى جانب مناطق الأغوار.

وبلغت تكلفة تحويل تدفئة المدارس الـ 138 للعمل بالطاقة الشمسية، قرابة 10 ملايين دينار.

وبين حمزة أن المشروع حصد مؤخرًا، جائزة جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، عن فئة أفضل “مشروع طاقة شمسية لأسطح المدارس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتضمن مشروع التدفئة وكذلك التبريد صيفًا، بحسب حمزة أن “يكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة “الخلايا الكهروضوئية” على أسطح مباني المدارس.

من جهته، أحمد السلايمة وهو أستاذ الطاقة ومدير قسم المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية، أكد على ضرورة أن تكون تجارب القطاعات الخدمية والمستهلكين الكبار ناجحة لتحفز على توسعة نطاق ونشر استخدامات الحلول الموفرة للطاقة.

وقال السلايمة، “إنه لا بد من إعداد دراسات وافية قبل تركيب الأنظمة الشمسية تضمن الاستفادة الأمثل منها، وأن تكون هذه الأنظمة قادرة على تغطية الأحمال المطلوبة”.

بينما تقول سمر قاقيش، وهي مديرة دائرة الأبنية في وزارة التربية والتعليم، إن الوزراة بدأت تتلمس الأثر في المدارس التي تشغلها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية.‎