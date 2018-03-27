كوريا الجنوبية: سنبدأ تشغيل أول مفاعل نووي في الإمارات نهاية العام

قال مسؤول من كوريا الجنوبية، التي تتوّلى شركتها للكهرباء بناء أول مفاعل نووي في الإمارات العربية المتحدة، إن المفاعل سيبدأ التشغيل التجاري هذا العام.

وجاءت تصريحات المسؤول الكوري، بعد تسريبات إعلامية تفيد بأن التدشين تأجل إلى عام 2019؛ بسبب مشاكل في التدريب.

والمفاعل الأول من بين 4 مفاعلات تتولّى شركة الطاقة الكهربائية الكورية “كيبكو” تشييدها في الإمارات، هو جزء من مشروع محطة براكة للطاقة، وكان من المقرر في الأصل أن يُفتتح العام الماضي.

وأشار المسؤول إلى أن “كيبكو تهدف إلى بدء التشغيل التجاري بنهاية عام 2018، لكن التوقيت النهائي الدقيق ستعلنه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”.

وأضاف أن “كيبكو تبذل أقصى ما في وسعها كي يبدأ المفاعل العمل هذا العام، لكن مازالت هناك بعض الإجراءات التي يتعين الانتهاء منها”.

وحضر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الذي سيختتم زيارة مدتها 4 أيام إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، احتفالية، أمس الإثنين؛ بمناسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للمفاعل الأول.

وقال المسؤول، إن “كوريا الجنوبية تهدف إلى استكمال المفاعلات الأربعة بحلول عام 2020، لكن القرار النهائي بيد الإمارات”.

وأضاف المسؤول، أن كيبكو وبراكة الأولى، وهي نفسها مشروع مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وكيبكو، وقعتا اتفاقًا، يوم أمس الإثنين، للتعاون والعمل المشترك في دول ثالثة.