كشف هوية المعتدي على الإماراتي عبدالله الحوسني في لندن (صور)

وجهت محكمة ويستمينيستر البريطانية إلى المعتدي على الشاب الإماراتي عبدالله الحوسني في العاصمة البريطانية، لندن، تهمة الاعتداء، وحيازة المخدرات.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن الشرطة كشفت أن المعتدي عربي يدعى عدنان موسى باسم (يبلغ 24 عامًا)، حيث عقدت أولى جلساته في المحكمة، أمس الإثنين.

وقالت الشرطة إنها عثرت على مخدرات بحوزة عدنان، ووجهت له تهمة إحداث أضرار جنائية بدافع عنصري، إضافة إلى حيازته مواد مخدرة.

ومن خلال حساباته بموقع التواصل، يظهر المعتدي أنه عراقي لبناني يعرف نفسه بأنه “شاب مجنون وفخور للغاية بذلك”. ويكتب على Instagram أنه “خاص ولطيف لكنك لا تحب الهيكل عندما يكون غاضبًا” وأنه يحاول “إلهام الأشخاص الضالين والمجانين”.

وسبق أن كشف الإماراتي عبدالله الحوسني تفاصيل الاعتداء، عبر مقطع صوتي، قال فيه: “وفي مقطع صوتي انتشر للشاب عبدالله، أوضح فيه تفاصيل الواقعة: “ترا الأمور طيبة، الريال بس كان يرش موتوري وأنا عندي موتورين كان يرش واحدًا منهما، وأنا كنت بالثاني، مريت عليه وقبضتا من ورا ظهره، لما قبضتا، تم يضربني براسي عشان أهده ماهديته ضربني حوالي 15 مرة، والناس بصراحة بالشارع تم يطالعوني ما حد فزعلي، وللأسف خليجيون واقفون ماحد يفزع، الريال مش عراقي مثل مايقولون الربع، الريال جزائري وعليه سوابق، وحد عطاه فلوس، وقله يرش سيارات الخليجيين كلهم، مش إنا عنصرية، رقم الموتور كان مترجم فما كان يعرف من وين، هو كان يرش الجميع، وللحظ الخايس كان جاي يرش الإنسان الغلط، وهاهو الحين هو في السجن، وأقل شي يحصله عقوبة 3 سنوات”.