أمريكا تعتزم إعفاء كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية على واردات الصلب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تعلنان الأسبوع القادم عن اتفاقية للتجارة ستشمل إعفاء الحليف الآسيوي لواشنطن من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم وقضايا تجارية أخرى.

وقال ترامب للصحفيين “ستكون اتفاقية رائعة مع حليف رائع. نحن قريبون جدا منها”.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية جولة ثالثة من المفاوضات الأسبوع الماضي حول تطوير اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها البلدان في 2012 والمعروفة باسم (كوروس).

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاتفاقية التي قد تعلن الأسبوع القادم ستكون نسخة منقحة من اتفاقية كوروس التي يجري التفاوض بشأنها منذ بضعة أشهر.