النفط يقفز إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أكثر من 2 % لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل التوترات في الشرق الأوسط، واحتمال حدوث المزيد من الانخفاضات في إنتاج فنزويلا، وهو ما ساعد في الحد من تأثير تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.37 دولار، أو 2.07%، لتبلغ عند التسوية 67.42 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 67.88 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر شباط/فبراير الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نيسان/أبريل المقبل 1.34 دولار، أو 2.2%، لتغلق عند 63.40 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من آذار/مارس الجاري.

وهيمنت المخاطر الجيوسياسية على أذهان المستثمرين، فعشية اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفت السعودية يوم الإثنين الماضي الاتفاقَ النووي الموقَّع بين إيران والغرب بأنه “اتفاق معيب”.

ولقيت أسواق النفط دعمًا أيضًا من هبوط في إنتاج الخام في فنزويلا، الذي تراجع إلى النصف منذ 2005، إلى أقل من مليوني برميل يوميًا بسبب أزمة اقتصادية في البلد العضو بمنظمة أوبك.

لكن تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل يقيد مكاسب أسعار النفط.

وقفز إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 20% منذ منتصف 2016، ليصل إلى 10.38 مليون برميل يوميًا.