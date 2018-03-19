أذربيجان تعتزم الحصول على عضوية أوبك

كشف مصدران مطلعان، اليوم الإثنين، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأذربيجان يناقشان تعزيز التعاون، بما في ذلك إمكانية حصول أذربيجان على عضوية المنظمة.

ويزور محمد باركيندو، الأمين العام لـ”أوبك”، باكو، حيث اجتمع مع وزير الطاقة في أذربيجان، برويز شاهبازوف.

وقال أحد المصدرين: “ناقش باركيندو ووزير الطاقة آفاق التعاون بين أذربيجان وأوبك في المستقبل”.

وأضاف: “هناك ثلاثة خيارات: أولها عضوية أوبك، والثاني أن تكون عضوًا مشاركًا، والثالث مواصلة التعاون بالطريقة المتبعة حاليًا”.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من مقر أوبك في فيينا، ولم ترد وزارة الطاقة الأذربيجانية على طلب من رويترز للتعقيب.