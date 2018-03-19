تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من عودة الفائض للأسواق

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أشارت زيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة إلى ارتفاع إنتاج النفط؛ ما أثار مخاوف من عودة الفائض من المعروض النفطي.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 62.02 دولار للبرميل الساعة الـ 03:50 بتوقيت غرينتش متراجعًا 32 سنتًا أو0.5% عن مستوى إغلاقه السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام القياس برنت 65.85 دولار للبرميل بتراجع 36 سنتًا أو0.5%.

وأوقف هبوط الأسعار اليوم زيادات شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي نتيجة مخاوف من التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي في تقريرها الأسبوعي، إن شركات الحفر أضافت 4 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ 16 من آذار/ مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800 حفارة.