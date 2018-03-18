أول فريق هندسي يعود إلى اليمن لاستئناف إنتاج النفط (صور)

وصل إلى اليمن، الأحد، فريق هندسي من شركة نمساوية، لاستئناف عملية إنتاج النفط المتوقفة في البلاد، بسبب الحرب المستمرة منذ 2015.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية “سبأ”، أن فريقًا من شركة “OMV” النمساوية وصل إلى محافظة شبوة، كأول فريق هندسي نفطي يعود إلى البلاد.

وكانت جميع الشركات الأجنبية العاملة في مجال إنتاج النفط في اليمن، قد غادرت نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الفريق عاد لاستئناف استخراج النفط في “موقع الامتياز” التابع لحقل “العقلة” النفطي، شرق محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

ولفتت إلى أن الفريق يضم مدير العمليات في الشركة، “روبرت جلوك”، ومدير الصيانة، “راينر ليج”، ومدير الأمن والسلامة، “ديفيد هول”، دون الإشارة إلى عدد أفراده.

وأشارت أنه “سيبحث التحضيرات الجارية لاستئناف عمل الشركة، على ضوء نجاح الجهود الحكومية في تهيئة الأوضاع اللازمة لذلك”.

ونقلت الوكالة اليمنية، عن وزير النفط والمعادن، أوس العود، قوله إن “وصول الفريق جاء تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها الحكومة الشرعية، بدعم من التحالف العربي؛ لتهيئة الظروف أمام عودة القطاعات الاقتصادية، خاصة النفطية والغازية”.

وأكد أنها “مقدمة لعودة جميع الشركات النفطية والاستثمارية إلى المناطق المحررة (من سيطرة الحوثي)، لاستئناف نشاطها”.

وبحسب الوزير اليمني، فإن الحكومة تتواصل بشكل مستمر مع بقية الشركات النفطية العالمية.

وقال إن “هناك مؤشرات إيجابية جدا حول تفعيل القطاع النفطي والغازي، سيتم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة”.

وكان الإنتاج النفطي قد توقف في اليمن مع مغادرة الشركات النفطية البلاد، عقب سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء، واندلاع الحرب.