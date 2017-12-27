العراق والكويت يبحثان تأسيس شركة نفطية لإدارة الحقول المشتركة

تجري مباحثات بين العراق والكويت، للوصول إلى الشكل النهائي لآلية استغلال حقول النفط المشتركة بين البلدين.

وأفادت جريدة “الجريدة الكويتية” بأن هناك فكرة تتم دراستها حاليًا بين الجانبين، لإنشاء شركة مشتركة للإشراف على الإنتاج، وتوزيع الحصص حسب النِسب، التي ستقررها الشركة المشتركة.

ونقلت الجريدة عن مصادر قولها إن “المحادثات بهذا الشأن قطعت شوطًا طويلًا، وتكاد تكون في مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى وضع خريطة طريق محددة لبدء الإنتاج المشترك”.

وأضافوا، أن حجم الإنتاج من تلك الحقول المشتركة يقع ضمن إستراتيجية الكويت لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول العام 2020 .

وتمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية – العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993، لكن بعض السياسيين العراقيين خلال الفترة الماضية دعوا إلى إعادة التفاوض بشأنها.