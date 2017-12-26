الكويت تضبط 4 أشخاص بتهمة نشر فيديو مسيء لولي العهد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء عن ضبط المتهمين الذين قاموا بإعداد وبث مقطع فيديو يسيء لولي العهد الكويتي الشيخ نواف بن الأحمد الجابر الصباح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر موقعها الرسمي إن “جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن من ضبط أربعة متهمين وجاري ضبط متهم خامس هارب ومتواري عن الأنظار”، مضيفةً أنه “تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة سالفة البيان مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة”.

و بينت الوزارة أن “المتهمين بإعداد وبث الفيديو يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة”.

وفيما لم تذكر وزارة الداخلية تفاصيل حول مقطع الفيديو المقصود، فقد ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “المقطع المقصود هو مقطع الفيديو الذي أظهر مخاطبة ولي العهد لأحد الأشخاص القريبين منه لتنبيه وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان لتغيير مكانه الذي سبب عرقلة لمرور الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح كأس الخليج يوم الجمعة الماضي”.

وذكر الناشطون أن “من بث الفيديو ونشره تقصّد ذلك بهدف الإساءة إلى ولي العهد، إلا أن النتيجة كانت عكس ما أراد؛ فقد أظهر المقطع مدى حب الشعب الكويتي لولي العهد ودفاعهم عنه والمطالبة بمحاسبة كل من أساء إليه”.