العبادي يرفض تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية في العراق

أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن التزام حكومته بإجراء الانتخابات النيابية والمحلية في موعدها المحدد في 15 من شهر أيار/مايو لعام 2018.

ورفض بذلك “العبادي” مطالب غالبية القوى السُّنية، التي اشترطت عودة النازحين إلى مناطقهم، مقابل الموافقة على إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال “العبادي” خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع لحكومته في بغداد، إن “الحكومة ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وأضاف العبادي، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت استعدادها، لإجراء الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجالس المحافظات المحلية في يوم واحد”.

ويقول السياسيون السُّنة، إن عدم عودة السكان إلى مناطقهم، سيحرم مئات الآلاف من التصويت في الانتخابات البرلمانية والنيابية المقبلة.

ونزح 5.4 مليون عراقي عن منازلهم منذ اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق في 2014، ومن ثم الحرب الطاحنة التي امتدت 3 سنوات، وانتهت مؤخرًا بخسارة التنظيم لتلك الأراضي، وإعلان الحكومة الانتصار عليه.

وتقول الحكومة العراقية، إن نصف النازحين عادوا إلى مناطق سكناهم، فيما يتوزع الباقون على مخيمات للنزوح وبقية محافظات البلاد، لا سيما في إقليم شمالي البلاد.

وتركَّز نزوح السكان من مناطق غربي وشمالي البلاد، والتي يشكل السُّنة غالبية سكانها، علمًا بأن إجمالي سكان البلاد نحو 37 مليون نسمة.