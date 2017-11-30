الكويت: الدول المنتجة للنفط تتجه لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لنهاية عام 2018    

بدأت اليوم الخميس في فيينا، اجتماعات الدول المصدرة للنفط لبحث تمديد القيود المفروضة على سقف الإنتاج، والتي تهدف إلى دعم الأسعار.

وصرح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، بأن الدول المنتجة من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وخارجها تتجه لتمديد القيود حتى نهاية عام 2018 .

وأضاف:”التقارير التي اطلعنا عليها تشير إلى أن إعادة التوازن في السوق ستتحقق نهاية العام المقبل”.

وكانت منظمة “أوبك” ودول من خارجها، اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وتم تمديد الاتفاق لاحقاً حتى آذار/ مارس من العام المقبل.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10 دولارات للبرميل.