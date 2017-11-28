أسعار النفط تهبط مع استئناف عمل خط أنابيب وضبابية بشأن تخفيضات “أوبك”

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الضبابية بشأن التمديد المحتمل لاتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك”، وتوقعات بزيادة الإمدادات بعد استئناف عمل خط أنابيب كيستون.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتًا، إلى 63.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش من سعر التسوية السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، إلى 57.78 دولار للبرميل بعدما هبط 1.4% في الجلسة السابقة.

ولامس الخام الأمريكي 59.05 دولار للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015، بفعل توقف عمل خط أنابيب كيستون الواصل بين كندا والولايات المتحدة.

لكن “ترانس كندا كورب” قالت هذا الأسبوع، إنها ستستأنف عمل الخط البالغة طاقته اليومية 590 ألف برميل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتعرضت أسواق النفط لضغوط من حالة الضبابية، بشأن عزم روسيا الانضمام إلى منتجي النفط الكبار الآخرين، في تمديد خفض إمدادات الخام بعد آذار/مارس المقبل.

وسيجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مع منتجين آخرين في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة إمكانية استمرار التخفيضات، بعدما اتفقوا في كانون الثاني/يناير على خفض الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا.