وزير النفط الكويتي: السوق يمضي في المسار الصحيح

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد، إن سوق النفط يسير في المسار الصحيح، وإن من المبكر جدًا اتخاذ قرار بشأن مدّ الاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لخفض الإنتاج.

وقال “المرزوق” خلال مؤتمر لقطاع النفط في الكويت: “ما زال ذلك من السابق لأوانه.. وينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل حلول الشهر المقبل، ولا نزال على المسار الصحيح”.

وأضاف: “شهدنا انخفاضًا في فائض المخزونات، ولمسنا تحسّن الأسعار، وأعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة، وأرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلاً من تمديد الاتفاق”.

وتجتمع “أوبك” في فيينا يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وكان الأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو، قد قال في وقت سابق إن هناك مشاورات لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس/ آذار 2018.