النفط ينخفض بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين

تراجعت أسعار النفط ،اليوم الخميس، مع انخفاض الخام الأمريكي بعيدًا عن أعلى مستوى في عامين، والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن إغلاق خط أنابيب كيستون وانخفاض مخزونات الوقود استمرا في دعم الأسواق رغم مخاوف بشأن زيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس ،الوسيط الأمريكي 13 سنتًا أو ما يعادل 0.2 % إلى 57.89 دولار للبرميل، لكنها ما زالت قريبة من مستوى 58.15 دولار للبرميل، الذي بلغته أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 2015.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.14 دولار للبرميل، منخفضة 18 سنتًا أو ما يعادل 0.3 % عن سعر الإغلاق السابق.

وتلقى خام غرب تكساس الوسيط دعمًا من إغلاق خط أنابيب كيستون، الذي يعمل بطاقة 590 ألف برميل يوميًا، وهو أحد أكبر خطوط أنابيب النفط الخام الممتدة من كندا إلى الولايات المتحدة، وكذلك من انخفاض جديد في مخزونات الوقود التجارية، التي جاءت على الرغم من ارتفاع قياسي في إنتاج الولايات المتحدة من النفط.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ17 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى 457.14 مليون برميل.

وتراجعت المخزونات 15 % من مستوياتها القياسية المسجلة في آذار/مارس الماضي إلى ما دون مستويات 2016.

وتشهد الأسواق أيضًا تقلصًا في الفجوة بين المعروض والطلب عالميًا؛ بسبب الجهود، التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومجموعة من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج.