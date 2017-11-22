مصادر: ضغط سعودي على أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر

قالت مصادر مطلعة، إن السعودية أكبر منتج للخام في أوبك تضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد تخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لمدة 9 أشهر إضافية، مع سعي الرياض لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.

وقال مصدر بارز في قطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه “السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار في نوفمبر /تشرين الثاني بتسعة أشهر”.

وبينما يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ 6 أشهر أو حتى 3 أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من أوبك أن هذا الأمر أقل احتمالًا.

وقال مصدر ثانٍ في أوبك “هناك فرصة بنسبة 90 % أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني… نعم، لمدة تسعة أشهر”.

وأشار مصدران آخران في أوبك إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.