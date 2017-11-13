أسعار خام برنت تتماسك فوق 63 دولارًا مع استمرار التوترات الإقليمية

تماسكت أسعار خام برنت في تعاملات بداية الأسبوع، يوم الاثنين، فوق 63 دولارًا للبرميل، مع استمرار التوترات الجيوسياسة في المنطقة العربية.

وتشهد العلاقة بين اثنين من أكبر منتجي النفط في العالم ،السعودية وإيران توترًا، منذ إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه مطار العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي.

وعند الساعة 7:02 بتوقيت غرينتش، صعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني المقبل، بنحو طفيف، إلى 63.56 دولار للبرميل، ارتفاع من إغلاق الجمعة البالغ 63.52 دولار.

وحسب تقرير أوبك الأخير، الصادر الشهر الماضي، بلغ إنتاج السعودية من النفط 9.975 ملايين برميل يوميًا، و3.827 ملايين برميل يوميًا بالنسبة لإيران، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكادت أسعار النفط أن تسجل صعودًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بفعل تفجير أنبوب نفط يزود البحرين بالنفط السعودي، الجمعة الماضية، لكن سرعة إصلاحه ،وعودته التدريجية إلى العمل، قلصت من مخاطر محتملة بوقف الإمدادات للمنامة.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة 6 شهور، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 شهور أخرى، تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

ويجتمع الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ،نهاية الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر المنظمة، للتباحث بشأن نتائج اتفاق خفض الإنتاج ،وإقرار تمديده من عدمه.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، الاثنين، إنه واثق من أنه سيكون هناك اتفاق بين منتجي النفط العالميين، هذا الشهر، على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وذكر الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي، أن “إنتاج سلطنة عمان الحالي من النفط يبلغ 968 ألف برميل يوميًا، وأن بلاده ملتزمة بحصتها”.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك” وبعض المنتجين خارجها يوم الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في فيينا، لاتخاذ قرار بخصوص سياسة الإنتاج.