أمين عام أوبك: المحادثات جارية بشأن تمديد اتفاق المنظمة لخفض إمدادات النفط

قال محمد باركيندو، الأمين العام لأوبك في فيينا، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة المشاركة في اتفاق عالمي لخفض إمدادات النفط، تُجري محادثات بشأن مواصلة العمل بالاتفاق بعد مارس/ آذار 2018 .

وأضاف باركيندو قائلًا، إن المناقشات جارية حاليًا بين جميع الدول المشاركة في الاتفاق بشأن فترة تمديد خفض الإمدادات بعد مارس/ آذار.

وقال أيضًا: إن أوبك تسعى إلى تحقيق توافق بشأن تمديد الاتفاق قبل اجتماعها في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأضاف أن المناقشات تركز الآن على المدة التي سيستغرقها أي تمديد للاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية مارس/ آذار.